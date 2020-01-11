В Совфеде оценили признание Ираном вины в гибели украинского Boeing

Заявление Ирана о причине крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 должно закрыть этот трагический инцидент. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает «Интерфакс».

По его словам, всем сторонам следует извлечь уроки из произошедшего. Косачев отметил, что признание ошибки и выражение сожаления достойны того, чтобы быть принятыми. Сенатор также считает, что, если по результатам расследования не будет доказана преднамеренность действий Ирана, инцидент должен быть закрыт.

Кроме того, Косачев призвал западные СМИ прекратить разыгрывать «российскую карту» в этой ситуации, постоянно вставляя фразу «был сбит ракетой российского производства».

Ранее власти Ирана заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

В Пентагоне отмечали, что самолет, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что техническая неисправность не была причиной катастрофы. Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустили случайное попадание иранской ракеты в «Боинг».

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