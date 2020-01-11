Россияне назвали ребенка в честь героя сериала про бандитов

В России ребенка назвали в честь одного из героев популярного сериала про бандитов «Бригада». Это произошло в Бийске (Алтайский край). Как сообщает местное издание, «Алтайская правда», мальчика назвали Космосом — как одного из главных героев сериала, которого сыграл актер Дмитрий Дюжев.

Газета пишет, что работники ЗАГСа пытались отговорить родителей ребенка, но им это не удалось. Свое решение они объяснили тем, что имя Космос широко распространено в Москве и Санкт-Петербурге. Как уточняет радиостанция «Говорит Москва», в прошлом году самыми популярными именами для новорожденных были Артем и София. Редкими именами стали Порфирий, Посейдон, Феоктиста и Капитолина.

Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла на экраны в 2002 году. В центре сюжета стоит история четырех друзей, объединившихся в преступную группировку. Сериал включает 15 эпизодов, главные роли в нем, кроме Дюжева, исполнили Сергей Безруков, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева и Андрей Панин. В 2003 сериал получил премии «ТЕФИ» и «Золотой орел».

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