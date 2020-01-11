Польская полиция забрала трехлетнего ребенка у пьяных россиян

Польские полицейские в центре Гдыни забрали ребенка у пьяных российских родителей. Об этом сообщает Trojmiasto.pl.

Инцидент произошел в ночь на 10 января в центре города. Оператор системы видеонаблюдения заметил шатающуюся пару с коляской на улице Светнокшискей около двух часов ночи и вызвал полицейских.

«Оба были гражданами России. Объясняли, что возвращались с вечеринки в отель с трехлетним ребенком», — заявил начальник отдела профилактики полиции Гдыни Ярослав Балы.

В крови женщины оказалось 1,5 промилле алкоголя, а у мужчины — 2,5 промилле. Супругов задержали. Ребенка передали на ночь под опеку. Полиция направила дело в семейный суд.

Ранее в январе сообщалось, что Россия вошла в список стран для любителей приключений, который составили эксперты Британского общества бэкпекеров. Они назвали страны, имеющие самый большой потенциал для развития приключенческого туризма в 2020 году. Первую строчку рейтинга занял Алжир. На второй позиции оказалась Саудовская Аравия, на третьей — Пакистан. Россия заняла восьмое место.

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