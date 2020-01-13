Член экипажа вывалился из самолета и получил травму

Член экипажа финской авиакомпании вывалился из самолета и получил травму. Информация о случившемся появилась в Twitter Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте Otkes.

Инцидент произошел в понедельник, 13 января, в аэропорту Вантаа в Хельсинки. Один из сотрудников авиакомпании выпал из припаркованного авиалайнера Airbus A320 и получил телесные повреждения. Отмечается, что пассажиров на борту не было.

По словам представителя ведомства Янне Котиранта, самолет принадлежит перевозчику Finnair. О тяжести полученных членом экипажа травм он не сообщил.

В октябре 2018 года похожий случай произошел в международном аэропорту Мумбаи. Стюардесса вывалилась из самолета авиакомпании Air India, который стоял на взлетно-посадочной полосе и готовился к вылету. В результате она попала в больницу.

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