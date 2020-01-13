Дилдо помогли бороться с пожарами в Австралии

Австралийский секс-шоп Geeky Sex Toys создал фаллоимитатор с подставкой в виде карты Австралии и изображением коалы. Дилдо помогли бороться с пожарами в стране — вырученные от продаж игрушек деньги направят на борьбу со стихийным бедствием, сообщается в Twitter магазина.

Отмечается, что от продаж дилдо секс-шоп в настоящий момент получил 15 тысяч австралийских долларов (10,35 тысячи долларов США).

По данным одного из крупнейших австралийских банков Westpac, убытки экономики страны от лесных пожаров составят 3,5 миллиарда долларов. Как пишет ТАСС, тяжелее всего пожары отразились на сельском хозяйстве: фермеры забили тысячи животных, множество виноградников сгорело, а разрушение электростанций ударило по производству молока. Также сильно пострадала туристическая отрасль. Эксперты ожидают снижения турпотока в страну из-за загрязнения воздуха дымом и широкого освещения пожаров в мировых СМИ.

От австралийских пожаров и их последствий погибли более миллиарда животных и птиц, пишет BBC News. Большинство из них стали жертвами голода или нападения хищников. Площадь пожаров в Австралии составляет 10 миллионов гектаров, что в 40 раз превышает площадь Москвы и в 303 раза превышает площадь Владивостока.

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