Трамп назвал цели США в отношениях с Ираном

Цели США в отношениях с Ираном — не дать Исламской Республике заполучить ядерное оружие и не позволять ее властям убивать демонстрантов. Будет ли это достигнуто с помощью переговоров, не заботит президента США Дональда Трампа, заявил он у себя в Twitter.

Президент рассказал, что его советник по национальной безопасности назвал санкции и протесты возможными причинами, которые заставят Иран согласиться на переговоры. «Вообще-то, меня совершенно не заботит, пойдут ли они на переговоры. Это полностью зависит от них, но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих», — написал Трамп. То же самое сообщение продублировано на персидском языке.

До этого сообщалось, что часть иранцев в соцсетях негативно отнеслась к тому, что глава США использовал их язык. Они усомнились в том, что американский лидер действительно поддерживает народ, «героя которого он убил». Имелся в виду генерал Касем Сулеймани, убитый 3 января в ходе спецоперации США в Ираке.

Материалы по теме Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету

Днем ранее Трамп поддержал акцию протеста в Иране. «Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет», — написал он на фарси в своем Twitter.

Массовые антиправительственные акции протеста из-за сбитого украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном начались в субботу, 11 января. Поводом для выступлений стало признание Тегераном своей вины в трагедии. Акция проходит под лозунгом «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 83 иранца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru