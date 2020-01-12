Трамп поддержал протесты в Иране и перешел на фарси

Президент США Дональд Трамп поддержал акцию протеста в Иране. Об этом он на фарси написал в своем Twitter.

«Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет», — написал он.

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Массовые антиправительственные акции протеста из-за сбитого украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном начались в субботу, 11 января. Поводом для выступлений стало признание Тегераном своей вины в трагедии. Акция проходит под лозунгом «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 83 иранца. 11 января Тегеран официально признал, что случайно сбил лайнер из-за «человеческого фактора». Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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