Американцы осудили Трампа за действия в Иране

Большинство жителей США не одобряют политику президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные исследования компании Ipsos.

Отмечается, что о своем осуждении действий Трампа заявили 56 процентов респондентов. При этом порядка 43 процентов опрошенных одобрили политику президента в иранском вопросе.

52 процента американцев считают, что убийство вооруженными силами США генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани негативно отразилось на ситуации с безопасностью в Соединенных Штатах. Четверть опрошенных считает, что спецоперация по устранению генерала укрепила безопасность в США, а 22 процента заявили, что это никак не отразилось на ситуации в стране.

В исследовании приняли участие 525 американцев в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился 10-11 января.

В ночь на 8 января иранский КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

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