В Госдепе раскрыли дальнейшую стратегию США против Ирана

Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус рассказала о дальнейшей стратегии Вашингтона в отношении Тегерана. Ее слова передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
После убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США планируют дипломатически и экономически изолировать Иран, заявила Ортагус.
По ее словам, после крушения украинского Boeing 737-800 в Тегеране власти Ирана «занимались дезинформацией» мирового сообщества.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал утром 8 января через несколько минут после взлета в окрестностях Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 83 иранца. Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету. МИД Исламской Республики заявил, что ошибка была вызвана авантюризмом США.