В Госдепе раскрыли дальнейшую стратегию США против Ирана

Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус рассказала о дальнейшей стратегии Вашингтона в отношении Тегерана. Ее слова передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

После убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США планируют дипломатически и экономически изолировать Иран, заявила Ортагус.

Материалы по теме Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету

По ее словам, после крушения украинского Boeing 737-800 в Тегеране власти Ирана «занимались дезинформацией» мирового сообщества.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал утром 8 января через несколько минут после взлета в окрестностях Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 83 иранца. Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету. МИД Исламской Республики заявил, что ошибка была вызвана авантюризмом США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!