Президент Литвы наградил украинцев «за оборону Вильнюса от советских войск»

Президент Литвы Гитанас Науседа наградил 11 украинцев за участие в «обороне Вильнюса от советских войск». Об этом сообщает издание «Корреспондент.net».
Церемония награждения, приуроченная ко Дню защитников свободы, состоялась в Президентском дворце в литовской столице. Науседа вручил украинцам медали «Памяти 13 января», которыми награждают литовских граждан и иностранцев, защищавших «свободу и независимость Литвы в январе-сентябре 1991 года».
«Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике», — сказал президент. Украинские граждане были удостоены награды впервые с 2002 года.
Одним из награжденных стал ученый, директор Национального антарктического научного центра, экс-директор одесского противочумного института Евгений Дикий, передает издания «Думская». В 1991 году он возглавлял добровольческий студенческий отряд в Литве, а в 1995 году принимал участие в боевых действиях в Чечне против федеральных сил. В 2014 году Дикий исполнял обязанности командира роты националистического батальона «Айдар» в Донбассе.
11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики, которая сохранила границы Литовской ССР. С 11 по 13 января 1991 года в Вильнюсе произошли столкновения между советскими войсками и сторонниками суверенной Литвы. В августе 1991 года ее независимость была признана Россией, в декабре того же года Советский Союз официально был ликвидирован. Все советские республики вышли из его состава в тех границах, которые существовали на тот момент.