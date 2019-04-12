Названа причина отзыва посла Литвы из России

Посла Литвы Рямигиюса Мотузаса отозвали из России из-за поступивших ему угроз. Об этом сообщили РИА Новости в МИД прибалтийской республики в пятницу, 12 апреля.

В ведомстве сообщили, что письмо с угрозами в адрес дипломата и всего персонала посольства поступило по электронной почте днем ранее, 11 апреля. Угрозы были связаны с «делом 13 января» о беспорядках в Вильнюсе 1991 года.

«Мотузасу также предоставлен статус специального свидетеля в досудебном расследовании дела о непрозрачной выдаче виз», — напомнили в МИД.

8 апреля в Литве задержали бывшего посла страны в Москве Римантаса Шидлаускаса. Он подозревается в том, что за взятку, использовав свое влияние, договорился о выдаче визы российскому гражданину. Указанным гражданином оказался бывший управляющий контрольным пакетом акций Нового промышленного банка Ринат Насыров. Организация лишилась лицензии летом 2018 года из-за сомнительных транзитных операций и финансирования терроризма.

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«Дело 13 января» связано с расследованием беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. По версии Генпрокуратуры страны, за их организацией стояло высшее руководство СССР, их целью было вернуть республику в состав государства.

27 марта Окружной суд Вильнюса заочно приговорил в 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова, обвиненного в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Следствие читает его разработчиком плана захвата власти в Литве в 1991 году. Всего по делу проходят 67 граждан России, Белоруссии и Украины, большинство — заочно. Перед судом предстали только два россиянина.

В начале 1991 года, почти через год после того, как Литва объявила об отделении от СССР, в Вильнюсе начались беспорядки. В ночь на 13 января советские войска пошли на штурм городского телецентра, в ходе операции погибли 15 человек, более 700 получили ранения.

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