Суд над министром обороны СССР в Литве закрыли для российских дипломатов

Посольство России в Литве назвало провокацией отказ пустить дипломатов на заседание, где заочно огласили приговор бывшему министру обороны СССР по делу о беспорядках в 1991 году. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном на ее сайте.

«Заседание было объявлено в открытом режиме. Однако дипломатам посольства России, в том числе послу Александру Удальцову, было отказано в праве присутствовать на нем, хотя, подчеркнем, речь идет о судьбе десятков граждан России», — говорится в сообщении.

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По информации посольства, никаких вразумительных объяснений российской дипломатической миссии представлено не было. «Это противоречит общепринятым нормам проведения судебных процессов с участием иностранных граждан. Расцениваем данные действия литовских властей как грубую провокацию», — подчеркнули в ведомстве.

В среду окружной суд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в ходе попытки силового захвата власти в Литве. По тем же обвинениям был вынесен приговор бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову, ему присудили 12 лет тюрьмы. Всего же по делу о событиях 1991 года проходят 67 граждан России, Белоруссии и Украины. Большинство из них привлечено к ответственности заочно, перед судом предстали только двое россиян.

На заседание суда также не были допущены сотрудники российских средств массовой информации — Первого канала, Пятого канала, «Известий», RT и РИА «Новости».

В ночь на 13 января 1991 года, спустя десять месяцев после объявления независимости Литвы, советские войска попытались при поддержке танков захватить телевизионную башню в Вильнюсе. В ходе операции 15 человек погибли, по разным оценкам, еще около 600-700 человек получили ранения. Согласно версии литовских властей, люди погибли и пострадали по вине руководства СССР, которое и организовало беспорядки с целью возврата республики в состав государства, а также задействовало своих солдат.

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