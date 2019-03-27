Российских журналистов отказались пустить на суд в Литве по событиям 1991 года

Журналистов из России не пустили на судебное заседание, посвященное трагическим событиям, произошедшим в Литве в 1991 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В зал суда не смогли попасть сотрудники Первого канала, Пятого канала, «Известий», RT и РИА Новости. Причины отказа в доступе не называются.

Также на заседание не смогли попасть российские дипломаты.

Судебное заседание посвящено событиям, произошедшим в январе 1991 года. По версии литовской стороны, советские солдаты напали на протестующих у телебашни Вильнюса.

Прокуратура Литвы утверждает, что в результате январских столкновений 1991 года погибло не мене полутора десятков человек. Число раненых, по их подсчетам, достигает 900.

Несколько лет назад ветераны группы «Альфа» заявили, что при штурме телебашни и здания радиотелекомитета ни один литовский гражданин не пострадал.

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