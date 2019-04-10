На литовских судей завели уголовное дело за приговор по беспорядкам 1991 года

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовских судей, которые вынесли заочный приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и другим россиянам по делу о беспорядках в Вильнюсе 1991 года. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель ведомства Светлана Петренко.

Расследование ведется в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного приговора»).

В СКР указали, что судьям было достоверно известно «о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам» произошедших событий, а также об уголовном преследовании бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, сотрудников правоохранительных органов и членов КПСС с нарушением принципов и норм международного права и уголовного процесса.

«Не приняты во внимание факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона», — отметила представитель СКР.

По словам Петренко, в приговоре судьи констатировали тот факт, что «по существу нет возможности конкретизировать, от действий кого из обвиняемых возникли наиболее тяжкие последствия, то есть убийство гражданских лиц и причинение телесных повреждений».

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В марте окружной суд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в ходе попытки силового захвата власти в Литве. По тем же обвинениям был вынесен приговор бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову, ему присудили 12 лет тюрьмы. Всего же по делу о событиях 1991 года проходят 67 граждан России, Белоруссии и Украины. Большинство из них привлечено к ответственности заочно, перед судом предстали только двое россиян.

В ночь на 13 января 1991 года, спустя десять месяцев после объявления независимости Литвы, советские войска попытались при поддержке танков захватить телевизионную башню в Вильнюсе. В ходе операции 15 человек погибли, по разным оценкам, еще около 600-700 человек получили ранения. Согласно версии литовских властей, люди погибли и пострадали по вине руководства СССР, которое и организовало беспорядки с целью возврата республики в состав государства, а также задействовало своих солдат.

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