Пакистан отменил решение казнить Первеза Мушаррафа

Высокий суд Лахора назвал неконституционным создание коллегии по рассмотрению дела бывшего президента и премьер-министра Пакистана Первеза Мушаррафа и отменил вынесенный ему ранее смертный приговор. Об этом сообщает Geo Tv.

В решении говорится, что шестая статья конституции страны, на основании которой Мушарраф был признан виновным, не имеет обратной силы (ex post facto). Она была изменена в 2010 году, в то время как дело о преступлении бывшего президента касается более ранних лет. В связи с этим суд отменил решение казнить бывшего лидера страны.

О том, что Мушаррафа приговорили к смертной казни, стало известно 17 декабря. Суд тогда признал политика виновным в государственной измене.

Бывшего лидера Пакистана обвинили в введении в стране чрезвычайного положения во время беспорядков в 2007 году, а также в приостановлении действия конституции. В 2013-м в отношении Мушаррафа возбудили дело о государственной измене.

Первез Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате государственного переворота. Он руководил страной девять лет, после чего добровольно ушел в отставку в связи с угрозой импичмента. После этого он эмигрировал в Великобританию и вернулся в страну только в 2013-м для участия в парламентских выборах. В том же году суд запретил Мушаррафу пожизненно заниматься политической деятельностью на территории Пакистана.

Осенью 2007 года в Пакистане прошла волна терактов, организованных исламистами. Глава государства Первез Мушарраф принял решение о введении чрезвычайного положения на территории страны. Он приостановил действие конституции, работу Верховного суда и запретил вещание негосударственных телерадиокомпаний. Введение особого режима власти мотивировали ростом активности террористических группировок, действующих на территории страны. В результате беспорядков более ста человек были приговорены к смертной казни.

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