Opel пообещал снизить цены на машины в России

Цены на машины Opel в России будут снижаться, но это коснется только моделей локального производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего директора брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексея Володина.

Он уточнил, что стоимость будет снижаться по мере добавления средних и базовых комплектаций. В настоящее время на автозаводе концерна в Калуге производится минивэн Zafira Life. В зависимости от комплектации, автомобиль стоит от 2,5 до 2,9 миллиона рублей. В конце I квартала 2020 года начнется производство грузового фургона Vivaro.

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В декабре 2019-го Opel объявил о планах возобновить продажи в России. В частности, начался предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life.

С российского рынка автопроизводитель ушел в 2015-м. Тогда компания остановила производственные проекты и работала в стране в качестве торгового представительства.

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