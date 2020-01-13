На Украине создали реестр педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране реестра педофилов. Информация об этом опубликована на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, в стране создается перечень лиц, когда-либо совершавших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, включая тех, чья судимость была снята в установленном законом порядке.

Пользоваться реестром будут сотрудники правоохранительных органов. В базу также будет занесена информация о текущем местонахождении включенных в нее лиц.

Из итоговой версии законопроекта была исключена норма, предусматривавшая химическую кастрацию осужденных за педофилию с их согласия.

4 сентября 2019 года Зеленский наложил вето на предыдущую версию закона о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с ними. Документ предусматривает применение кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет и создание открытого реестра педофилов. Принудительная кастрация — введение осужденному химических препаратов, которые уменьшают либидо и сексуальную активность. Ее не применяют к гражданам, не достигшим 18 лет или старше 65 лет.

Законопроект, автором которого стал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, был внесен в Верховную Раду еще в 2017 году, однако окончательно его приняли только летом 2019 года. 19 июля его подписал занимавший на тот момент пост спикера украинского парламента Андрей Парубий.

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