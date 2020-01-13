На Украине создали реестр педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране реестра педофилов. Информация об этом опубликована на сайте Верховной Рады.
Согласно закону, в стране создается перечень лиц, когда-либо совершавших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, включая тех, чья судимость была снята в установленном законом порядке.
Пользоваться реестром будут сотрудники правоохранительных органов. В базу также будет занесена информация о текущем местонахождении включенных в нее лиц.
Из итоговой версии законопроекта была исключена норма, предусматривавшая химическую кастрацию осужденных за педофилию с их согласия.
4 сентября 2019 года Зеленский наложил вето на предыдущую версию закона о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с ними. Документ предусматривает применение кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет и создание открытого реестра педофилов. Принудительная кастрация — введение осужденному химических препаратов, которые уменьшают либидо и сексуальную активность. Ее не применяют к гражданам, не достигшим 18 лет или старше 65 лет.
Законопроект, автором которого стал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, был внесен в Верховную Раду еще в 2017 году, однако окончательно его приняли только летом 2019 года. 19 июля его подписал занимавший на тот момент пост спикера украинского парламента Андрей Парубий.