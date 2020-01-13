Родственникам Заворотнюк выписали штрафов на 22 тысячи рублей

Родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк выписали штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму в 22 тысячи рублей. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает «Комсомольская правда».

«Суммы разные: от 500 рублей за превышение скорости до 40 км/ч до 3 тысяч рублей за движение по полосе общественного транспорта. При этом бывало, что за один день водитель совершал 2-3 нарушения», — рассказал источник издания.

Речь идет о более чем двадцати судебных постановлениях. Они накопились с 4 ноября и по закону должны быть оплачены в течение двух месяцев, иначе нарушителю грозит арест на срок до 15 суток.

Штрафы выписаны на мать актрисы Валентину Заворотнюк, на которую зарегистрирован замеченный в нарушениях правил дорожного движения автомобиль «Мерседес». Реальным нарушителем, по словам знакомых семьи, скорее всего является либо муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов, либо ее дочь Анна.

Ранее в ноябре Заворотнюк выставили счет за неуплату налога на имущество в размере 24 тысяч рублей. В декабре у актрисы также нашли долг за услуги ЖКХ размером в 45,7 тысячи рублей.

13 января стало известно, что Заворотнюк выписали из клиники, в которой она проходила курс лечения. У 48-летней актрисы диагностирован рак мозга. Эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Представители Заворотнюк заявили, что не будут комментировать ее состояние.

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