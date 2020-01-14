Российские компании рекордно взяли в долг в 2019 году — объем привлеченных через выпуск облигаций средств оказался наибольшим за всю историю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Cbonds.

В 2019 году российские корпоративные эмитенты разместили на рынке обязательства на общую сумму в 2,64 триллиона рублей, что почти в два раза выше аналогичного показателя за 2018 год. Прежний рекордный результат был установлен в 2017 году и равнялся 2,02 триллиона.

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В декабре были выпущены облигации на 510 миллиардов рублей против 282 миллиардов в декабре 2018 года и 395 миллиардов в ноябре 2019-го.

Опрошенные изданием экономисты связывают ситуацию со смягчением денежно-кредитной политики как в России, так и во многих странах мира. Снижение ключевых ставок в развитых странах, продиктованное стремлением стимулировать экономику и избежать рецессии, подтолкнуло инвесторов активнее вкладываться в развивающиеся рынки, готовые предложить премию за риск. В то же время российский ЦБ также снижал ставку — пять раз за год, что позволило эмитентам дешевле привлекать заемные средства и спровоцировало их на более активный выпуск облигаций.

Также аналитики ожидают сохранения тенденции в 2020 году, что может способствовать установлению новых рекордов.

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