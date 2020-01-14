Открытую саудовским студентом стрельбу на американской авиабазе назвали терактом

Стрельбу на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США в Пенсаколе в штате Флорида, устроенную вторым лейтенантом ВВС Саудовской Аравии Мухаммадом аш-Шамрани, назвали терактом. Об этом заявил генпрокурор США Уильям Барр, сообщает Reuters.

«Это был террористический акт. Судя по доказательствам, стрелок руководствовался идеологией джихада», — заявил он. Барр также отметил, что 11 сентября 2019 года стрелок публиковал сообщение, в котором говорилось: «Обратный отсчет начался».

Стрелок посещал мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, а также размещал антиизраильские, джихадистские и антиамериканские посты в социальных сетях. При этом генпрокурор отметил, что причастность других саудовских военнослужащих не доказана.

Reuters также отмечает, что США планируют отчислить студентов-военных из Саудовской Аравии. Пока американские власти не подтвердили эту информацию.

6 декабря на авиабазе США в Пенсаколе началась стрельба, ее устроил аш-Шамрани. В результате погибли три человека — 23-летний выпускник Военно-морской академии США Джошуа Уотсон, 19-летний курсант Мухаммед Хайтхэм и моряк-курсант Кэмерон Уолтерс, которому был 21 год. База в Пенсаколе, которая находится недалеко от границы штатов Флорида и Алабама, является крупным учебным полигоном для ВМС США.

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