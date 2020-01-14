Упавшая в Казахстане ракета оказалась запрещенным «Искандером»

Обломки ракеты, упавшей за пределы установленных для испытаний мест 9 января в Казахстане, вероятнее всего принадлежат комплексу 9К720 «Искандер-М», сообщает в LiveJournal блог bmpd. Если бы до сих пор действовал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальностей (ДРСМД), то проведенное испытание было бы им запрещено.

Там же отмечается, что ракета могла запускаться с 4-го Государственного центрального межвидового полигона России (Капустин Яр), а «фактическая дистанция пуска, видимо, уверенно превышала 650 километров», что, вероятно, оказалось предельной дальностью баллистических ракет данного комплекса, «де факто превышающей официально заявленную дальность 500 километров».

11 января о падении обломков российской ракеты сообщило Минобороны Казахстана.

Материалы по теме Топор войны США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?

18 августа 2019 года Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая покинула наземную мобильную пусковую установку и точно поразила цель на расстоянии более 500 километров.

ДРСМД был подписан СССР (Россией) и США в декабре 1987 года и прекратил свое существование в августе 2019 года. Соглашение запрещало двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!