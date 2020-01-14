Бывший муж звезды «Ночного дозора» оспорил отцовство через суд

Актер Илья Древнов через суд доказал, что не является отцом пятого ребенка бывшей супруги, звезды фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Марии Порошиной. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что 42-летний артист подал заявление в Тушинский суд Москвы после расставания с 46-летней актрисой. Порошина на заседание суда не пришла.

Сам Древнов отказался комментировать произошедшее.

Как пишет Starhit со ссылкой на представителей суда, истец, «вписанный ответчиком в свидетельство о рождении мальчика Андрея в графу "отец", предоставил все необходимые доказательства, что таковым не является». Древнов оспорил отцовство, его требования были удовлетворены в конце декабря.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии «Комсомольской правде» заявил, что, согласно российским законам, в свидетельстве о рождении отцом малыша автоматически записывают супруга матери, и та могла не знать о произошедшем.

Древнов и Порошина находились в браке с 2001-го по 2018 год. У них родились три дочери. Имя отца своего сына Порошина не раскрывает. У актрисы также есть дочь, родившаяся от актера Гоши Куценко.

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