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Российский телеканал назвал Макгрегора пижоном и балаболом

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор

Телеканал РЕН ТВ выпустил промо-ролик поединка между ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне, на котором бывшего ирландского чемпиона назвали пижоном и балаболом.

«Самовлюбленный пижон и сказочный балабол. Ирландский клоун, возомнивший себя великим бойцом», — говорит закадровый голос в ролике.

Авторы видео также напомнили, как в прошлый раз соперник Макгрегора россиянин Хабиб Нурмагомедов «наказал его за длинный язык», и задались вопросом, станет ли бой с Серроне очередным позором для ирландского бойца.

Утром 19 января по московскому времени ирландский боец впервые вернется в октагон с октября 2018 года. Его соперником будет американец Дональд Серроне.

В октябре 2018 года в турнире UFC 229 в США Макгрегор проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

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