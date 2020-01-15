Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть

Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует. К такому выводу в эфире телеканала «360» пришел ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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По его словам, Минск пытается надавить на Россию в этом вопросе, однако при любом варианте поставок «это будет российская нефть», только за большую цену из-за портовых и транспортных услуг третьих стран. Он напомнил, что в начале 2010-х годов Белоруссия поступила аналогичным образом и закупила венесуэльскую нефть, которая обошлась на несколько миллиардов долларов дороже тех же объемов российской нефти.

Схожего мнения придерживается директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он усомнился, что Минск сумеет найти вариант, по которому любая поставка нефти из любых регионов мира будет дешевле, чем предлагает Россия. Кроме того, он назвал «достаточно большой» вероятность того, что Россия и Белоруссия придут к каким-то договоренностям до конца января, передает RT.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложении России покупать нефть по ценам выше мировых. Он поручил правительству республики начать поиск альтернативных поставщиков.

Представитель антимонопольного ведомства Белоруссии сообщил о провале переговоров о транзите нефти и нефтепродуктов. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой рассказал, что поиск альтернативных маршрутов поставок уже ведется.

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