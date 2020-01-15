Российский учитель совращал школьниц во время обучения искусству фотографии

Следственный комитет России (СКР) передал в суд для рассмотрения по существу уголовное дело 35-летнего педагога из Омска, обвиняемого в совращении восьми школьниц. Об этом в среду, 15 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления ведомства Лариса Болдинова.

По ее словам, расследование уголовного дела завершено.

По данным СКР, учитель обучал несовершеннолетних искусству фотографирования на городской станции юннатов. Там же подвергал девочек растлению. Было возбуждено уголовное дело по двум статья Уголовного кодекса: 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц»). По данным следствия, обвиняемый совершал сношение с двумя школьницами, в отношении остальных предпринимал развратные действия.

По данным портала «Город55», одна из бывших учениц фотографа — 15-летняя девочка — рассказала, что подобное поведение педагога не было секретом: он явно кокетничал с девочками, трогал их за грудь и другие интимные места, а также приглашал домой на откровенные съемки.

Школьницы не рассказывали о поведении фотографа родителям, но неоднократно обсуждали ситуацию между собой. Учитель вел интимную переписку со многими девочками, в которой склонял их к откровенной фотосессии.

Следователи изучили компьютер обвиняемого, в котором обнаружили фотографии с обнаженными несовершеннолетними девочками.

В ходе следствия обвиняемый был помещен в следственный изолятор (СИЗО).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru