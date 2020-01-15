Пришедшая к россиянам лиса потребовала впустить ее погреться

На Ямале дикая лиса пришла к зданию, внутри которого находились вахтовики, и потребовала пустить ее внутрь погреться. Снятое очевидцем видео опубликовал «Север-Пресс».

В ролике зверь пробирается сквозь снег и подходит к окну, за которым находятся люди. Потом он начинает активно царапать и лизать стеклопакет, пытается прокусить его, обнажая клыки.

Издание со ссылкой на специалистов по животным отмечает, что такое поведение должно насторожить человека. Стремление хищника к контакту с человеком может свидетельствовать о бешенстве.

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