Агрессивная лиса проникла в дом и покусала спящую женщину

Жительница Лондона пострадала от нападения агрессивной лисы. Об этом сообщает таблоид Metro.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 октября, в районе Уиллесден. Женщина по имени Джилл проснулась в пять утра от жгучей боли в губах: ее лицо кусала разъяренная лиса. Когда британка раздвинула зверю челюсти и высвободилась, хищник укусил ее за правое ухо.

«В воскресенье я осталась в доме матери. Ее спальня находится на первом этаже. Мне всегда очень жарко в той комнате, поэтому она открыла для меня окно, — вспоминает Джилл. — Я проснулась от боли и поняла, что кто-то находится на моем лице».

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53-летняя британка с криками выбежала из комнаты, а лиса сбежала через открытое окно. Пострадавшую немедленно доставили в больницу, где ей наложили швы, сделали прививку от столбняка и дали антибиотики.

«Если бы на моем месте оказалась моя 82-летняя мать или младенец в люльке, они бы не смогли постоять за себя. Лиса бы загрызла их, — утверждает Джилл. — Обычно лисы не трогают людей, если ты не проявляешь в их сторону агрессию. Но я ведь спала, крепко спала».

В апреле сообщалось, что жители американского города Блэрстаун, штат Нью-Джерси, дали отпор бешеной лисе. Хищник преследовал фермершу, к ней на помощь подоспела дочь. В результате зверя убили проезжающие мимо мужчины, которые услышали на участке крики.

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