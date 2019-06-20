Редкую кошку-лису обнаружили во Франции

На острове Корсика, Франция, ученые обнаружили потенциально новый вид животных — кошку-лису. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

По слухам, кошачья лиса в течение многих лет бродила по лесу Аско. Ученые сомневались в ее существовании. Внешне она напоминает домашнюю кошку, однако обладает хорошо развитыми клыками, короткими усами и большими ушами. Другими отличительными особенностями этого вида являются полоски на передних лапах, темные задние лапы и рыжий живот. Размеры животного — около метра в длину.

«Мы считаем, что это дикий природный вид, который был известен ранее, но не был научно идентифицирован, потому что это неприметное животное, которое проявляет активность в ночное время суток», — отметил Пьер Бенедетти (Pierre Benedetti), руководитель службы по охране окружающей среды Национального управления охоты и дикой природы (ONCFS).

Он также предположил, что животное могло быть привезено на Корсику около шести с половиной тысяч лет назад и происходит с Ближнего Востока.

Первая кошачья лиса была поймана в 2016 году с помощью ловушек, не вредящих животным. С тех пор Национальное управление охоты и дикой природы отловило, изучило и выпустило на волю 12 из 16 кошачьих лис, обнаруженных в этом районе. Ученые провели множество исследований и надеются, что вид под названием Ghjattu volpe будет признан и зарегистрирован научным сообществом в ближайшие несколько лет.

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