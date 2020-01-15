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Жители ДНР подадут в ЕСПЧ иски против Украины на миллионы рублей

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Жители поселка Зайцево на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) подготовили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против властей Украины о возмещении ущерба на общую сумму более 2 миллионов рублей. Об этом в среду, 15 января, сообщает Донецкое агентство новостей.

В общественной комиссии по оценке нанесенного Украиной экономического ущерба сообщили, что иски в Страсбургский суд подадут два жителя прифронтового поселка, чьи дома пострадали в ходе боев.

Комиссия была создана в конце ноября 2019 года, в ее состав вошли 19 человек.

В марте прошлого года спикер российской Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию за потери, которые понес Крым во время пребывания в ее составе. По словам политика, Киев обошелся с жителями полуострова «очень и очень непорядочно», нарушив их основополагающие права. Депутат нижней палаты от Крыма Андрей Козенко позже заявил, что, по самым скромным подсчетам, сумма ущерба превышает 1,5 триллиона рублей.

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