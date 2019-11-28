В Госдуме посоветовали Киеву потребовать ущерб за корабли с Порошенко

Логично истребовать возмещения ущерба, который якобы нанесен задержанным за нарушение госграницы России кораблям ВМС Украины, с бывшего украинского президента Петра Порошенко, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ее цитирует РИА Новости в четверг, 28 ноября.

Парламентарий напомнила, что именно Порошенко осенью прошлого года «отдавал преступный приказ», а потому несет ответственность за последствия провокации в Керченском проливе. Так Поклонская прокомментировала требование Киева к России возместить ущерб.

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Депутат подчеркнула, что Москва проявила свою добрую волю, вернув корабли.

27 ноября заместитель постпреда Украины в международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что Киев предварительно оценивает убытки на возвращенных кораблях как минимум в 2,3 миллиона долларов. Ранее украинские военные пожаловались, что с кораблей демонтировано практически все оборудование и даже унитазы. В Раде назвали корабли «консервными банками».

18 ноября Россия передала Украине все три корабля, которые были задержаны российскими пограничниками вместе с экипажем год назад. Корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, после чего начали опасное маневрирование.

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