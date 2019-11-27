Песков ответил на вопрос о пропаже унитазов с возвращенных Киеву кораблей

Во время разговора президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос о сантехнике, которая якобы пропала с украинских военных кораблей, не поднимался, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 27 ноября.

Песков уточнил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей.

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Лидеры двух стран поговорили по телефону в понедельник, 25 ноября. Отмечалось, что Зеленский и Путин обсудили спорные моменты, возникшие после передачи задержанных в Керченском проливе кораблей.

18 ноября Россия передала Украине все три корабля. Их передача состоялась после завершения следственных действий в РФ. Вскоре украинские военные заявили, что российская сторона демонтировала с кораблей практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Москву вернуть Украине корабли. Российская сторона настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Военные суда, а также 24 моряка были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением российской границы. Военнослужащие были возвращены Киеву в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

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