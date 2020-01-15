На Украине появилась вакансия обнимателя котов

В одной из ветеринарных клиник украинского города Черкассы появилась вакансия обнимателя котов. Об этом сообщает «Страна.ua».

В стационаре клиники постоянно находится около десятка уличных животных, которым не хватает внимания. Когда человек гладит кота, зверь социализируется и перестает бояться, поясняют специалисты. Основной «критерий отбора» для соискателей —любовь к животным и готовность потратить на них немного времени.

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Ранее сообщалось, что жительница английского города Долиш бросила высокооплачиваемую работ ипотечного брокера и устроилась в приют для кошек. Сначала она пришла туда волонтером, а потом возглавила отдел добровольцев и теперь координирует работу 80 человек.

В 2017 году вакансия обнимателя котов открылась в одной из ветеринарных клиник Дублина, где животные находятся на лечении. Кандидатам выставили целый ряд требований: нежные руки, мягкий голос, умение успокоить животное и различать оттенки мяуканья.

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