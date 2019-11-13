Женщина бросила высокооплачиваемую работу ради бездомных котят

Жительница английского города Долиш отказалась от высокооплачиваемой работы, чтобы управлять приютом для кошек. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летняя Трейси Аткин (Tracie Atkin) работала ипотечным брокером более 35 лет. Чтобы справиться со стрессом на работе, она завела бенгальскую кошку по кличке Белла.

Британка так полюбила питомца, что в 2017 году решила стать волонтером в приюте для кошек Cats Protection. Несколько месяцев спустя там появилась вакансия руководителя отдела добровольцев. Зарплата была невысокой, но Аткин решила, что деньги для нее не так важны, и согласилась.

Британка ежедневно координирует работу 80 волонтеров, обучает их, а также сама ухаживает за кошками. Четыре дня в неделю Аткин следит за работой филиалов приюта в нескольких городах Англии. «Мне так повезло! Это работа, которая доставляет мне удовольствие. Мы помогаем котятам привыкнуть к людям и обрести хозяев», — рассказала она.

Несмотря на то, что в приюте ей платят гораздо меньше, чем в финансовой организации, Аткин не жалеет о сделанном выборе. Она утверждает, что финансово независима, и все еще может позволить себе ходить с подругами в ресторан и путешествовать два-три раза в год. «Я нахожусь в том финансовом положении, когда могу позволить себе работать за меньшие деньги и все равно заниматься тем, что мне нравится. Мой парень иногда помогает мне платить за продукты и оплачивать счета», — добавила британка.

В 2018 году ее благотворительная организация помогла найти хозяев для более 44 тысяч кошек по всей Великобритании.

В ноябре прошлого года сообщалось о мужчине, который оставил работу стоматологом ради спасения бездомных животных. Он продал дом и фургон и потратил все деньги на создание приюта. Когда об этом узнали пользователи сети, они стали писать мужчине с предложением пожертвовать ему деньги.

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