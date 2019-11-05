100-килограммовая девушка бросила работу ради обжорства перед камерой

Девушка по имени Чарна Роули из Лондона бросила работу, чтобы есть на камеру и выкладывать ролики на своем YouTube-канале. Об этом сообщает Mirror Online.

22-летняя англичанка надеется монетизировать канал и заработать с помощью обжорства. За раз она может съесть около 5,5 тысячи калорий, но планирует довести цифру до 10 тысяч калорий за один прием пищи. Роули ест перед камерой еду из McDonald's, а также китайские блюда на вынос и пиццу.

Девушка весит 16 стоунов (101,6 килограмма) и ходит в спортзал четыре раза в неделю, чтобы не поправляться. По ее словам, за эфирами с приемами пищи следят до 40 тысяч человек. Среди них есть и хейтеры, которые называют блогершу толстой, но она старается не обращать на них внимания.

Мать девушки, с которой та живет, одобряет ее занятие. Она поддержала дочь и привыкла к тому, что им постоянно доставляют еду на дом.

Видео, на которых люди едят, носят название «мокпан» или «мукбанг». Тенденция возникла в Южной Корее. Зачастую возле блогеров стоят микрофоны, которые передают все звуки при употреблении пищи.

В феврале этого года 200-килограммовая блогерша начала зарабатывать тем, что объедалась на камеру. Аманда Фей из Калифорнии монетизировала свой канал, на котором выкладывала видеозаписи с приемами пищи. 25-летняя американка дошла до употребления 10 тысяч калорий в день с 2016 года.

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