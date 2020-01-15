В Ливии заявили об уважении к Путину и возобновили бои

Перемирие «потерпело крах» и бои в Триполи возобновились, заявил председатель ливийской Палаты представителей (постоянного избранного парламента) Акила Салех Иса телеканалу «Аль-Гад», передает ТАСС.

При этом парламентарий указал, что власти на востоке и Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ранее соглашались на перемирие из уважения к просьбе президента России Владимира Путина.

Он отметил, что вторжение Турции, которую ливийская армия обвинила в «поддержке террористов», стало причиной затяжной битвы по освобождению столицы.

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Переговоры Хафтара с главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем планировались в Москве 13 января. Однако силы ЛНА отказались покидать Триполи, фельдмаршал покинул российскую столицу и не подписал мирное соглашение с Сараджем, объяснив это тем, что договор игнорирует многие требования ливийской армии.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган предложили сторонам ливийского конфликта объявить перемирие с полуночи 12 января и начать переговоры. Хафтар сперва отказался от предложения и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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