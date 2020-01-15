Обнаружено самое древнее вещество на Земле

Ученые Чикагского университета в США обнаружили древнейшее твердое вещество на Земле, возраст которого превышает возраст Солнечной системы на несколько миллионов лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи использовали сканирующую электронную микроскопию и масс-спектрометрию для изучения зерен карбида кремния, извлеченных из Мурчисонского метеорита. Это небесное тело упало в Австралии в сентябре 1969 года. Камень весом более 10 килограммов взорвался в атмосфере, разбросав множество фрагментов.

У 40 зерен было определено наличие изотопов гелия-3 и неона-21, по которым был восстановлен возраст вещества. Оказалось, что карбид кремния сформировался около 4,6-5,5 миллиарда лет назад, при этом возраст Солнечной системы составляет около 4,6 миллиарда лет. Согласно гипотезе ученых, большинство зерен образовалось в период интенсивного рождения новых звезд, который имел место семь миллиардов лет назад.

Зерна карбида кремния в космосе обычно со временем разрушаются (например, от ударных волн сверхновых), однако в данном случае они могли слипнуться в комки, что защитило их от экстремального воздействия.

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