Найдены пожирающие метеориты существа

Международная группа ученых выявила микроорганизмы, которые способны питаться метеоритами, содержащими железо. Об этом сообщает издание Science Alert.

В ходе эксперимента исследователи проверили способность археи Metallosphaera sedula выживать на метеоритных породах. Известно, что этот микроорганизм способен существовать в условиях высокой кислотности и температуры и потреблять сульфид железа, удаляя его из угля. В качестве субстрата был выбран метеорит Northwest Africa 1172 (NWA 1172) весом 120 килограммов, обнаруженный в 2000 году.

NWA 1172 содержит различные металлы и способен снабдить архею микроэлементами, необходимыми для ее роста и метаболической активности. Высокая пористость метеорита также способствует размножению микроорганизма. Скорость роста на этом субстрате сравнивалась с аналогичными культурами микроорганизмов, которые росли на измельченном минерале халькопирите, содержащем медь, железо и серу.

Результаты показали, что численность микроорганизмов на NWA 1172 достигла пика гораздо быстрее, чем на халькопирите. Кроме того, клетки оставляли характерные следы, которые в будущем могут помочь выявлению живых организмов или их остатков на космических телах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!