Оценен риск новых авиационных катастроф от ракет

Надежного способа защитить пассажирские самолеты от последствий новых угроз, включая случайное попадание ракет, не существует. Такую оценку дал эксперт Уилл Хортон (Will Horton) в статье журнала Forbes.
Аналитик отметил, что у коммерческой авиации до сих пор нет ответа на подобные угрозы даже после второй подобной катастрофы в Иране, когда лайнер «Международных авиалиний Украины» под Тегераном был случайно сбит двумя ракетами (первым отмечается аналогичный случай с MH17 в Донбассе летом 2014 года). Предыдущие разговоры о том, что нужно приложить все усилия для недопущения трагедии, не привели ни к чему.
Отмечается, что из-за высокой вероятности ракетного обстрела 8 января Иран должен был заранее выступить с предупреждением и закрыть свое воздушное пространство. Кроме того, сами страны и конкретные авиакомпании, которые знали, что полеты, связанные с Ираном, в этот момент опасны, продолжили перевозки. Таким образом, можно сделать вывод, что пока пассажиры никак не защищены от подобных рисков.
Ранее сообщалось, что в Иране начались первые задержания причастных к крушению украинского самолета. Число арестованных иранских военных не указывалось, других подробностей о произошедшем также нет.
11 января Генеральная прокуратура Украины изменила статью, по которой расследуется авиакатастрофа. Следствие будет вестись по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета.
Boeing 737-800 авиакомпании МАУ загорелся и упал после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке из-за «авантюризма» США.