Россиянин попытался продать уникальную кошку-советчицу за 20 миллионов рублей

Житель Новороссийска попытался продать за 20 миллионов рублей кошку-советчицу, которая являлась к нему во сне. Такое объявление появилось на сайте Avito, пишет РИА Новости.

По утверждению хозяина кошки, якобы являющейся уникальной, он нашел ее на кладбище в селе Чудиново, где похоронена целительница Дуняша. «На тот момент я слабо верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда, — пишет он. — Попросив у нее помощи, я выходил с кладбища, где за мной буквально увязалось это пушистое создание. Я понял, что это знак, и не ошибся».

Мужчина уверяет, что после появления кошки ему стали сниться сны с полезными советами, благодаря которым его жизнь изменилась в лучшую сторону. Последний сон касался самого питомца. «Два дня назад кошка сказала мне во сне, что нужно ее продать, а деньги пустить на благое дело, — утверждает он. — Кому-то сейчас она очень нужна».

В интервью Telegram-каналу 360tv.ru владелец кошки пояснил, что назначил такую высокую цену для привлечения внимания. «Я ее отдам тому, кому она действительно нужна, — говорит он. — Я хочу оказать помощь одним людям, они деньги собирают на операцию». По его словам, вырученные деньги будут переведены нуждающимся.

В 2019 году сообщалось, что житель Ростова-на Дону выставил на продажу кошку британской породы, которая якобы лечит похмелье и предотвращает измены. Он требовал за нее 15 миллионов рублей.

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