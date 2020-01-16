Вертолет с российскими вахтовиками аварийно сел на автотрассе из-за метели

sever-press.ru

Вертолет компании «Ямал» с несколькими вахтовыми рабочими на борту попал в метель и был вынужден совершить аварийную посадку на автомобильной дороге в районе заполярного поселка Ямбург, сообщает «Север-Пресс».

Издание опубликовало видео с места инцидента, снятое очевидцами. На нем около десятка человек стоят у вертолета посреди снежной бури. «Летчики супер, сели прямо на трассу. Стоим, ветер сдувает, ничего не видно. Такое в моей жизни в первый раз», — сказал оператор.

Транспортное судно приземлилось после нескольких попыток. Люди и вертолет не пострадали.

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