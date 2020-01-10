Аварийно севший на Таймыре вертолет перевозил школьников

Вертолет Ми-8, совершивший экстренную посадку в районе села Хатанга на Таймыре, перевозил школьников, рейс был закреплен за отделом образования. Об этом ТАСС сообщили в администрации населенного пункта.

По словам собеседника агентства, детей из поселков везли в школу-интернат после каникул. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на борту находилось 14 пассажиров и три члена экипажа. Борт экстренно сел в 206 километрах от Хатанги в Красноярском крае из-за отказавшего двигателя. Сообщение о внештатной ситуации от Ми-8 было получено в 12:40 по местному времени (8:40 мск).

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