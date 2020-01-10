Вертолет Ми-8 экстренно сел на Таймыре из-за отказа двигателя

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Таймыре в районе Хатанги. По предварительным данным, у него отказал двигатель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, вертолет выполнял рейсовый полет, во время которого командир доложил на землю об отказе двигателя.

В МЧС подтвердили данные об аварийной посадке. В сообщении ведомства говорится, что сообщение от Ми-8 было получено в 12:40 по местному времени (8:40 мск). Борт сел в 206 километрах от Хатанги в Красноярском крае. Другие подробности не приводятся.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на борту находились 17 человек — 14 пассажиров и 3 члена экипажа. Пострадавших нет.

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