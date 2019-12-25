Опубликована фотография с места аварии вертолета Ми-8 в Красноярском крае

МЧС опубликовало фотографию вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку на севере Красноярского края. Снимок размещен на сайте ведомства.

В регионе введен режим ЧС. Число работающих на месте падения вертолета увеличено с 15 до 40 человек, привлечено шесть единиц техники.

Ранее в среду Ми-8 совершил жесткую посадку в селе Байкит. Он должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. На борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. В результате происшествия пострадали шесть человек. Им оказывается медицинская помощь. В транспортной прокуратуре полагают, что авария могла произойти из-за снежного вихря.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!