Домашнее задание дочери спасло многодетного отца от смерти

Житель английского города Ипсуич, графство Суффолк, помог дочери выполнить домашнее задание по биологии и обнаружил у себя смертельное заболевание. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В мае прошлого года 43-летний Джонатан Дженкин, у которого пять детей, делал с дочерью Элис задание по биологии. «В тот вечер мы проходили лимфатическую систему. Я помогал ей подготовиться к уроку в школе», — вспоминает он. Многодетный отец решил показать на себе, где располагаются лимфоузлы, и заметил, что один из них сильно воспален.

Дженкин прошел обследование, которое выявило у него рак полости рта. «Выполнение задания по биологии спасло меня от смерти. Я так рад, что вовремя заметил опухоль», — признался британец. Летом он успешно прошел радио- и химиотерапию и к началу января текущего года полностью вылечился.

«После всего, что я пережил, могу дать единственный совет: всегда помогайте своим детям с домашними заданиями», — заключил Дженкинс.

В 2019 году стало известно о жительнице английского города Макклсфилд, графство Чешир, которая сходила в канун Рождества на маникюр и обнаружила у себя смертельную болезнь. Маникюрша заметила на ее груди подозрительную родинку и посоветовала пройти обследование.

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