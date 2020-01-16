Российский банк взял «налог» на кокаин

Российский банк предложил заплатить «налог» на кокаин пришедшему в обмен валют россиянину. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда». Название кредитного учреждения издание не раскрывает.

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Мужчина пришел менять оставшиеся у него после отдыха в Калифорнии доллары в отделение банка в Москве. При проверке одной из купюр кассир отказалась производить ее обмен без уплаты налога. Причиной стали два пятна, обнаруженные под ультрафиолетовым излучением на банкноте номиналом в один доллар.

«Через него кокаин нюхали или еще что-то там, это же Америка», — аргументировала свой отказ кассир. Мужчине пришлось заплатить комиссию за прием банкноты ненадлежащего вида в размере 10 процентов от суммы — 6 рублей 13 копеек.

В 2009 году исследователи из Массачусетского университета обнаружили, что 90 процентов наличных денег в США имеют следы наркотиков. Чаще всего банкноты со следами кокаина (до 95 процентов) находили в столице США Вашингтоне. Содержание наркотика на одной купюре варьировалось от 0,006 микрограмма до 1,240 микрограмма.

В России кокаин признан наркотиком, его употребление и распространение запрещено законодательством. Данный материал не пропагандирует продажу и распространение наркотических веществ. «Лента.ру» призывает избегать употребления наркотиков.

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