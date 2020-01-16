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Умер пойманный с тоннами кокаина российский моряк

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Умер один из пойманных с тоннами кокаина в Кабо-Верде российских моряков Сергей Животов. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Веллер на своей странице «ВКонтакте».

«После достаточно долгой болезни скончался один из наших задержанных моряков Сергей Николаевич Животов. Последние несколько месяцев он очень плохо себя чувствовал», — написал депутат. Он добавил, что усилиями посольства Животову было оказано лечение, после чего тот почувствовал себя лучше, однако пару дней назад ему стало резко хуже. Моряк скончался в больнице города Прая.

18 апреля 2019 года российская сторона подписала контракт с местным адвокатом, который согласился представлять интересы всех 12 россиян. Стоимость контракта составила 60 тысяч евро. Деньги были собраны благотворительным фондом в Мурманске, рассказал депутат.

Моряки находятся в статусе подозреваемых, однако в связи с тем, что на острове расположена только одна тюрьма, они содержатся там вместе с гражданами, которые уже отбывают наказание.

Ранее российские моряки пожаловались на условия содержания под стражей. В письме одного из них говорилось, что им до сих пор не перевели правила поведения с португальского языка и не дали забрать с судна запасное нижнее белье. Россиянин отметил, что их кормят только рисом и плохо снабжают лекарствами.

Российские моряки были задержаны в Кабо-Верде в феврале прошлого года за контрабанду 9,5 тонны кокаина. Судно осталось в порту Прая. По одной из версии, была принудительная команда взять груз на борт со стороны неких вооруженных людей.

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