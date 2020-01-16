Взрослые разглядели мужские гениталии в детском рисунке тыквы

Пятилетний житель английского графства Йоркшир нарисовал мускатную тыкву, однако родители и учительница разглядели в детском рисунке мужские гениталии. Об этом сообщает портал Daily Mirror.

В начале января жительница английского графства Йоркшир, 31-летняя Эмили Кларксон (Emily Clarkson), оставила своего пятилетнего сына Майло (Mylo) одного на кухне. Мальчик увидел на столе мускатную тыкву и решил нарисовать ее. Однако овощ в его исполнении оказался похож на пенис.

Когда учительница Майло увидела рисунок, она не могла сдержать смех. Ее смутили линии и точки, которые ребенок нарисовал на тыкве.«Он рассказал, что нарисовал их, потому что изобразил ее в целом и в разрезанном виде. Он очень гордился своей работой и считал, что нарисованные овощи напоминают два истребителя», — рассказала учительница.

Кларк сделала фото рисунка на память. Она рассказала, что Майло хранит изображение в своей комнате и показывает его всем гостям. Родители решили, что не будут выбрасывать картинку и покажут ее сыну, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось о шестилетием жителе Шотландии, который нарисовал оленей Санта-Клауса, однако животные по форме напоминали гениталии. Мать опубликовала рисунок в Twitter. Некоторые пользователи сети сочли его гениальным.

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