Взрослые разглядели неприличные символы в детском рисунке с оленями

Шестилетний ребенок из Шотландии попытался изобразить на бумаге оленей Санта-Клауса, однако парнокопытные в его исполнении оказались похожи на нечто неприличное. На рисунок обратила внимание мать ребенка Конни Беннетт (Connie Bennett), она опубликовала изображение в Twitter.

«Я знаю, как вы цените непонятые детские рисунки. Сегодня мой шестилетний сын нарисовал оленей Санта-Клауса в стойле», — поделилась она с пабликом The Unmumsy Mum.

Пользователи в шутку предположили, что двусмысленная картинка иллюстрирует, что происходит в загоне ночью. Некоторые сочли рисунок гениальным. Один из микроблогеров отметил, что давно так не смеялся на публике в голос. Запись Беннет за короткий срок собрала сотни лайков и ретвитов.