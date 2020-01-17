С Порошенко потребовали 140 миллионов долларов

Украинские бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за невыполнения условия по продаже около 25 процентов принадлежащих братьям акций телеканала «1+1». Об этом сообщает издание ZN.UA.
Бизнесмены потребовали с Порошенко 140 миллионов долларов США компенсации. Исковое заявление было зарегистрировано и принято судом в соответствии со всеми необходимыми процедурами.
В ближайшие четыре месяца стороны должны передать все документы, доказательства и требования.
В мае 2019 года совладелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский заявил, что братья Суркисы планируют подать иск в английский суд против экс-президента из-за якобы несостоявшейся сделки по продаже доли акций телеканала. По словам олигарха, в феврале 2016 года Порошенко «вышел на сделку с Суркисами», однако отказался от нее после разговора с тогдашней главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой. Она якобы убедила президента в том, что контроль над телеканалом можно будет получить после национализации Приватбанка. Предположительная сумма сделки оценивалась в 240-250 миллионов долларов.