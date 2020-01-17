Номера машины принесли мужчине десятки тысяч долларов

Номера чужого автомобиля принесли жителю американского города Хеброн, штат Коннектикут, джекпот в десятки тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

В конце декабря прошлого года Джеффри Уорд направлялся в магазин Mile Hill Xtra Mart, когда заметил машину с номерным знаком 2137. Комбинация чисел показалась ему идеальной для игры в лотерею Pick4. Тогда он приобрел 10 лотерейных билетов с этими номерами.

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В итоге каждый билет оказался для Уорда выигрышным. Общая сумма его денежного приза составила 50 тысяч долларов (3 миллиона рублей). Победитель решил подарить 10 тысяч долларов дочери, а остальную часть выигрыша сберечь на будущее.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Малверн, штат Арканзас, неожиданно разбогатела ко дню рождения. За несколько дней до своего 56-летия американка купила 10-долларовый лотерейный билет и выиграла 10 тысяч долларов (почти 614 тысяч рублей).

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